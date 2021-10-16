Федотов: «Победа над лидером окрыляет, но мы уже давно о ней забыли»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- На самом деле, победа над лидером окрыляет, но мы уже давно о ней забыли. Сегодня новый вызов, «Ростов». Поэтому мы сегодня здесь. Нам предстоит непростой поединок, как мне кажется, но он будет интересен, и мы приложим все усилия, чтобы в нем победить.

- Понятно, что «Ростов» - специфическая команда. Не каждой за треть чемпионата удается поменять трех тренеров. Что есть нынешний «Ростов» уже Заура Тедеева?

- Да, было два матча, мы посмотрели и с двумя центральными, и с тремя. Мы знаем, что в молодежке эта схема была так любимой. Но это все условно. Сейчас на футбольное поле выйдем и увидим функционал каждого. В течение матча также нужно делать корректировки, и они будут производиться. С оптимизмом смотрим.