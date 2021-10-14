Мамаев съездил в Финляндию на операцию

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев перенёс хирургическое вмешательство в Финляндии. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против». Операция прошла успешно, через несколько дней 33-летний футболист вернётся в Россию.

Отмечается, что Павла Мамаева ещё с августа беспокоила проблема с ахиллом. В прошлом матче «Ростова» против «Локомотива» в начале октября полузащитник не вышел на поле, просидев все 90 минут в запасе.

Всего за «Ростов» Павел Мамаев провёл во всех соревнованиях 26 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.