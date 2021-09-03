КДК отменил удаление полузащитника «Крыльев Советов» Ежова

На заседании КДК РФС был рассмотрен эпизод с удалением хавбека самарских «Крыльев Советов» Романа Ежова в поединке шестого тура Премьер-лиги с «Уфой» (2:1).

Как сообщает пресс-служба самарцев, КДК решил, что главный судья матча Владислав Безбородов ошибочно показал красную карточку полузащитнику. Таким образом, удаление игрока было отменено.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 24-летний Ежов принял участие в шести поединках, отметившись результативной передачей.

По итогам шести туров «Крылья Советов» набрали семь баллов и занимают 11 позицию в турнирной таблице.