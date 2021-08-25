Самарские «Крылья Советов» посредством размещения публикации в официальном клубном «Инстаграме» объявили о заключении трёхлетнего контракта с голландским крайним оборонцем Гленном Бейлом.

Бывшим клубом Бейла является «Эммен». Всего за команду футболист провёл 129 поединков, в которых записал в свой актив 5 взятий ворот оппонентов и ещё 14 раз ассистировал своим партнёрам по команде.

В первом интервью в самарском клубе Бейл рассказал, что при переходе советовался с родителями своей жены, которые ранее проживали в Сочи.

После пяти туров чемпионата «Крылья Советов» закрепляют за собой пятнадцатую позицию в турнирной таблице при четырёх набранных баллах.