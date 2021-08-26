Стукалов: «Сохранение прописки? Мы думаем о немного других вещах»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».
- В пяти турах было набрано пять очков. Такой график: один балл за один тур. Этого будет достаточно для сохранения прописки в Премьер-лиге? Этим ходом команды довольны?
- Нет, конечно, мы не довольны. Сохранение прописки? Мы думаем о немного других вещах.
- На какое развитие событий по итогам пяти туров вы сами рассчитывали?
- Мы рассчитывали на большее количество очков.
- Выделите сильные стороны и личности в составе соперника. Кому больше всего уделяли внимание?
- Всей команде.