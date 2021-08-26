Осинькин: «Во время игры не понял, за что пенальти. Сейчас пересмотрел и вообще ничего не понял»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча с «Уфой» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Второй тайм был хорошим с нашей стороны, мы быстро переходили в атаку, количество моментов, которое мы создали у чужих ворот… В целом превратилось в голы, хотя в первом тайме мы допустили у своих ворот, ну, не моменты, но несколько стандартных положений. Таких явных хороших моментов не помню, но много стандартных положений, угловых, мы могли играть лучше, чтобы их было меньше. Во втором тайме понятно, что после такого непонятного решения мы начали играть на удержание счета. Несмотря на большое напряжение, считаю, что мы вполне оставшееся время игры провели качественно.

- В вашем спиче прозвучала фраза «непонятное решение». Это касаемо пенальти и удаления. Правильно?

- Я во время игры не понял, за что пенальти. Сейчас пересмотрел и вообще ничего не понял. Видимо, нужен очень большой экран, чтобы понять. Пока не знаю.