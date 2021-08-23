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Россия. Премьер-лига

Газизов - о голосовании за отмену лимита: «Всё хорошо, но решили не спешить»

23 Августа 2021 • 17:33 Комментировать
Уфа
...
Крылья Советов
26.08 16:30
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу возможной отмены лимита в чемпионате России. Напомним, что сегодня состоялось голосование представителей клубов РПЛ по данному вопросу.

Газизов отметил, что по этому вопросу всё хорошо, но клубы решили не спешить. Он отметил, что были предложены различные варианты, но сейчас всем нужно переходное время. Гендиректор «Уфы» также добавил, что все клубы поддержали схему «4+4», по которой в заявке должны быть четыре футболиста из своей академии и четыре россиянина в целом, пишет «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что большинство клубов проголосовали за схему «10+15», а «Рубин» выступил за полную отмену лимита. 

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов лимит на легионеров
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