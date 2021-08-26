Стукалов: «Матч в этих 15 минут и вложился. Дальше уже было тяжело отыгрываться»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Крыльями Советов» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первые 15 минут ваша команда очень хорошо владела мячом, но дальше упустила инициативу, отдала «Крыльям Советов». Почему так получилось?

- Вы правильно сказали, что мы хорошо начали, а вторая 15-минутка, две потери, две быстрые атаки, стандартное положение, что разбирали в целом. Матч в этих 15 минут и вложился. Дальше уже было тяжело отыгрываться.

- Тем не менее, несмотря на неудачно сложившийся первый тайм, вы первые замены сделали на 71-й минуте. Почему в перерыве не решились поменять игроков?

- Во-первых, опять же начало второго тайма было для нас перспективным, мы заработали пенальти и удаление. Мы смотрели, как будет действовать соперник, как он будет обороняться. Надо было подумать, кого выпускать, поэтому не спешили с заменами.