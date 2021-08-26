«Крылья Советов» в меньшинстве не упустили победу над «Уфой»

В четверг стартовал шестой тур в Премьер-лиге России. В Уфе местная команда играла против «Крыльев Советов». В середине первого тайма за две минуты самарцы сделали весомую заявку на победу после результативных ударов Никиты Чернова и Максима Глушенкова. Интрига вернулась на 60-й минуте, когда гости остались в меньшинстве из-за удаления Антона Ежова и пенальти, который реализовал Гамид Агаларов, однако спасти игру «Уфа» не смогла - 1:2.
Самарцы с 7 очками вышли на 9-е место, у соперника 5 баллов и 12-я строчка в таблице.
Протокол игры
|Уфа
|1:2
|Крылья Советов
|27' Чернов Никита (0:1)
|29' Глушенков Максим (0:2)
|(1:2) Агаларов Гамид 61'
Беленов Александр • Плиев Константин • Журавлёв Юрий • Йокич Боян • Алиев Азер 78' ( Жамалетдинов Тимур ( 78') • Фищенко Руслан 71' ( Урунов Остон ( 71') • Камилов Владислав 90' ( Бизоза Парфе ( 90') • Мрзляк Филип 24' 90' ( Голубев Артём ( 90') • Кротов Вячеслав • Агаларов Гамид 78' 78' ( Бауэр Мориц ( 78') • Сухов Александр
Запасные: Милетич Неманья • Кузнецов Алексей • Ботака-Иобома Эрвинг
Ломаев Иван • Зеффан Мехди • Чернов Никита • Солдатенков Александр • Горшков Юрий 90' ( Пиняев Сергей ( 90') • Иванисеня Дмитрий • Пруцев Данил 65' ( Кабутов Дмитрий ( 65') • Ежов Роман • 61'Глушенков Максим 65' ( Витюгов Максим ( 65') • Зиньковский Антон 80' ( Божин Сергей ( 80') • Сергеев Иван 90' ( Цыпченко Дмитрий ( 90')
Запасные: Фролов Евгений • Онугха Герман • Липовой Данил • Овсянников Богдан • Сарвели Владислав
26 августа. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).