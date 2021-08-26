«Крылья Советов» в меньшинстве не упустили победу над «Уфой»

В четверг стартовал шестой тур в Премьер-лиге России. В Уфе местная команда играла против «Крыльев Советов». В середине первого тайма за две минуты самарцы сделали весомую заявку на победу после результативных ударов Никиты Чернова и Максима Глушенкова. Интрига вернулась на 60-й минуте, когда гости остались в меньшинстве из-за удаления Антона Ежова и пенальти, который реализовал Гамид Агаларов, однако спасти игру «Уфа» не смогла - 1:2.

Самарцы с 7 очками вышли на 9-е место, у соперника 5 баллов и 12-я строчка в таблице.