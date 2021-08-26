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Премьер-лига

«Крылья Советов» в меньшинстве не упустили победу над «Уфой»

26 Августа 2021 • 18:42 Комментировать (1)
Уфа
1:2
Крылья Советов
окончен

В четверг стартовал шестой тур в Премьер-лиге России. В Уфе местная команда играла против «Крыльев Советов». В середине первого тайма за две минуты самарцы сделали весомую заявку на победу после результативных ударов Никиты Чернова и Максима Глушенкова. Интрига вернулась на 60-й минуте, когда гости остались в меньшинстве из-за удаления Антона Ежова и пенальти, который реализовал Гамид Агаларов, однако спасти игру «Уфа» не смогла - 1:2.

Самарцы с 7 очками вышли на 9-е место, у соперника 5 баллов и 12-я строчка в таблице.

Протокол игры  
Уфа 1:2 Крылья Советов
    27' Чернов Никита (0:1)
    29' Глушенков Максим (0:2)
(1:2) Агаларов Гамид 61'    
Беленов Александр Плиев Константин Журавлёв Юрий Йокич Боян Алиев Азер   78' (Жамалетдинов Тимур (   78') Фищенко Руслан   71' (Урунов Остон (   71') Камилов Владислав   90' (Бизоза Парфе (   90') Мрзляк Филип   24'   90' (Голубев Артём (   90') Кротов Вячеслав Агаларов Гамид   78'   78' (Бауэр Мориц (   78') Сухов Александр
Запасные: Милетич Неманья Кузнецов Алексей Ботака-Иобома Эрвинг
Ломаев Иван Зеффан Мехди Чернов Никита Солдатенков Александр Горшков Юрий   90' (Пиняев Сергей (   90') Иванисеня Дмитрий Пруцев Данил   65' (Кабутов Дмитрий (   65') Ежов Роман   61' Глушенков Максим   65' (Витюгов Максим (   65') Зиньковский Антон   80' (Божин Сергей (   80') Сергеев Иван   90' (Цыпченко Дмитрий (   90')
Запасные: Фролов Евгений Онугха Герман Липовой Данил Овсянников Богдан Сарвели Владислав
26 августа. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

 

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Крылья Советов Уфа
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Жигуль
26 Августа 2021 в 19:00
Судья просто паскуда
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окончен Уфа 1:2 Крылья Советов 2.95 3.25 2.5
окончен Спартак Москва 1:2 Сочи 2.05 3.5 4.4
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26.08  20:45 Зенит ... ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
27.08  16:30 Урал ... Ростов 3.4 3.25 2.25
27.08  18:30 Химки ... Нижний Новгород
27.08  19:00 Динамо Москва ... Локомотив Москва 2.2 3.45 3.2
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