Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 350 Комментарии
Премьер-лига

Стукалов прокомментировал итог матча с «Крыльями Советов»

26 Августа 2021 • 20:57 Комментировать
Уфа
1:2
Крылья Советов
окончен

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги поединка с самарскими «Крыльями Советов» в рамках российского первенства, проигранного минимально 1:2.

Специалист рассказал, что команда во время подготовки к матчу разбирала игру соперника в быстрых атаках, в которых самарцы и отметились одним из своих мячей.

«К сожалению, в середине первого тайма мы допускали ошибки, которые не имели права допускать. Две-три атаки мы пропустили, получили гол и плюс стандартное положение», - цитирует специалиста пресс-служба уфимского клуба.

По словам Стукалова, «Уфа» пыталась изменить ход встречи во второй половине игры, но после удаления в составе оппонента это сделать было очень сложно.

Напомним, «Крылья Советов» последние полчаса противостояния провели в меньшинстве после удаления нападающего Романа Ежова.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Уфа РПЛ Роман Ежов Алексей Стукалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 1:2 Крылья Советов 2.95 3.25 2.5
окончен Спартак Москва 1:2 Сочи 2.05 3.5 4.4
Идет 27 минута Ахмат 0:0 Арсенал Тула
Идет 13 минута Зенит 0:0 ЦСКА Москва 1.58 4.3 5.4
27.08  16:30 Урал ... Ростов 3.4 3.25 2.25
27.08  18:30 Химки ... Нижний Новгород
27.08  19:00 Динамо Москва ... Локомотив Москва 2.2 3.45 3.2
27.08  20:30 Краснодар ... Рубин 1.68 4 5
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
20:59 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Ощущение, что какое-то колдовство действует против «Спартака» эксклюзив
20:57 · Россия. Премьер-лига
Стукалов прокомментировал итог матча с «Крыльями Советов»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Губерниев предлагает переименовать «Спартак» в «Дырку от бублика»
20:49 · Россия. Премьер-лига
​Рабинер прокомментировал поражение «Спартака»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Заболотный - наш лучший нападающий»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Хабиб считает, что только Романцев может исправить ситуацию в «Спартаке» 2
20:35 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие Дзюбы и Ерохина
20:25 · Россия. Премьер-лига
​На матче «Спартака» болельщики оскорбляют Федуна 3
20:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Влашича прокомментировал невыход игрока в основе против «Зенита»
20:07 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - ЦСКА: Дзюба и Влашич остались в запасе
20:05 · Россия. Премьер-лига
​«Ахмат» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:45 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» оповестил о подписании нового форварда официально
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» в меньшинстве не упустили победу над «Уфой» 1
18:30 · Россия. Премьер-лига
Карпин будет присутствовать на матче «Спартака» с «Сочи»
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Сочи» - 1:2 (завершён) 15
Все новости
Рекомендуем
 