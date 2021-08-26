Стукалов прокомментировал итог матча с «Крыльями Советов»

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги поединка с самарскими «Крыльями Советов» в рамках российского первенства, проигранного минимально 1:2.

Специалист рассказал, что команда во время подготовки к матчу разбирала игру соперника в быстрых атаках, в которых самарцы и отметились одним из своих мячей.

«К сожалению, в середине первого тайма мы допускали ошибки, которые не имели права допускать. Две-три атаки мы пропустили, получили гол и плюс стандартное положение», - цитирует специалиста пресс-служба уфимского клуба.

По словам Стукалова, «Уфа» пыталась изменить ход встречи во второй половине игры, но после удаления в составе оппонента это сделать было очень сложно.

Напомним, «Крылья Советов» последние полчаса противостояния провели в меньшинстве после удаления нападающего Романа Ежова.