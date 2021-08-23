«Ростов» не поддержал идею отмены лимита на легионеров, передаёт Sport24. Никаких комментариев по этому поводу пока нет.

Ранее президент РФС заявил, что клубам РПЛ предложат полную отмену лимита на легионеров. Сообщалось, что большинство клубов проголосовали за переход на схему «10+15» вместо нынешней «8+17». За полную отмену лимита выступил только «Рубин».

Напомним, что после стартовых пяти туров лидирует московское «Динамо», которое набрало 12 очков. Второе место делят между собой «Зенит», «Рубин» и «Локомотив». У всех клубов по 11 пунктов. Пятерку лидеров замывает «Сочи», в активе которого девять очков.

Также ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который присутствовал на голосовании, отметил, что оно прошло хорошо, но клубам нужно время.

Кроме этого, бывший тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что российский футбол находится в кризисе, и сейчас нуждается в переменах.