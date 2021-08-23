Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 181 Комментарии
Россия. Премьер-лига

«Ростов» не поддержал идею отмены лимита на легионеров

23 Августа 2021 • 19:40 Комментировать
Урал
...
Ростов
27.08 16:30
1000 рублей бесплатная ставка

«Ростов» не поддержал идею отмены лимита на легионеров, передаёт Sport24. Никаких комментариев по этому поводу пока нет.

Ранее президент РФС заявил, что клубам РПЛ предложат полную отмену лимита на легионеров. Сообщалось, что большинство клубов проголосовали за переход на схему «10+15» вместо нынешней «8+17». За полную отмену лимита выступил только «Рубин».

Напомним, что после стартовых пяти туров лидирует московское «Динамо», которое набрало 12 очков. Второе место делят между собой «Зенит», «Рубин» и «Локомотив». У всех клубов по 11 пунктов. Пятерку лидеров замывает «Сочи», в активе которого девять очков.

Также ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который присутствовал на голосовании, отметил, что оно прошло хорошо, но клубам нужно время.

Кроме этого, бывший тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что российский футбол находится в кризисе, и сейчас нуждается в переменах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов лимит на легионеров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
21:34 · Россия. ФНЛ
Кто такая Кристина Лузан: Как выглядит новая ведущая «Торпедо ТВ»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Возвращение Фернандо в «Спартак» сорвалось из-за лимита на легионеров
21:09 · Россия. Премьер-лига
Жиго попал в сферу интересов «Лиона» слухи
20:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Лимитом мы снизили конкуренцию для игроков. Снятие ограничений – правильное решение»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Бека-Бека: Рад присоединиться к новой команде
20:08 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» тоже выступило за отмену лимита на легионеров
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не поддержал идею отмены лимита на легионеров
19:35 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека стал игроком «Локомотива» официально
19:01 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук может перенести операцию в Германии
18:29 · Россия. Премьер-лига
Президент «Кана» рассказал, во сколько обойдется «Локомотиву» трансфер Бека-Бека
17:33 · Россия. Премьер-лига
Газизов - о голосовании за отмену лимита: «Всё хорошо, но решили не спешить»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Романцев - об отмене лимита: «Очевидно, что нужны перемены»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Cхема «10+15»: Большая часть клубов на общем собрании РПЛ высказалась за смягчение лимита
14:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко выступил против отмены лимита 1
13:53 · Россия. Премьер-лига
​Борис Игнатьев высказался о шутке «Локомотива» над Крыховяком эксклюзив
Все новости
Рекомендуем
 