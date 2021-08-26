Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить матчи «Ростова» после смягчения ограничений по COVID-19

Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить матчи «Ростова» после постановления о смягчении ограничений по COVID-19, которое подписал губернатор Василий Голубев.

Сообщается, что на ближайшем домашнем матче ростовского клуба смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей при соблюдении норм социальной дистанции. Отмечается, что у каждого болельщика должен быть с собой документ (отрицательный ПЦР-тест, сертификат о ва либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугода заболевании COVID-19).

Напомним, что после пяти стартовых туров РПЛ «Ростов» находится на 15-м месте, имея в своём активе четыре очка. В следующем туре команда Сёмина сыграет на выезде с «Уралом».