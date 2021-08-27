Первое очко Шалимова: Проблемный «Урал» отыгрался против «Ростова», но остался на дне таблицы

В первом пятничном слоте аутсайдер «Урал» принимал «Ростов», у которого непонятно какой статус.

«Урал» начал чемпионат из рук вон плохо, набрав в пяти первых матчах лишь одно очко. В стане «шмелей» произошла перемена на тренерском мостике, но особых перспектив екатеринбуржской команде это пока не добавило. Много претензий к руководству и менеджменту «Урала» из-за отсутствия качественных приобретений. Что касается «Ростова», то там тоже произошла смена тренера, только несколько другого характера. Потому что если бы Валерий Карпин не возглавил сборную, наверняка он бы остался в донском клубе. К прошлому туру «Урал» и «Ростов» подошли вровень внизу таблицы, но по его итогам «шмели» единолично завладели сомнительным статусом антилидера табели о рангах.

В начале матча хозяева держали мяч и порой даже наносили удары по чужим воротам. По сравнению с предыдущим матчем, против «Динамо», это смотрелось для уральцев уже достижением. Правда, удары были так себе, и со временем «Ростов» забрал инициативу себе. Замечалось, что у южан атакующая игра выстроена лучше. Пару-тройку моментов до перерыва гости имели. На шестнадцатой минуте подносчик снарядов Алмквист выкатил пас Комличенко, который протиснулся сквозь трёх оппонентов, но не переиграл Помазуна. По истечении получаса игры Комличенко подставил ногу под доставку Калинина и направил мяч чуть выше створа. Было ещё падение Алмквиста в штрафной «Урала» после подката Адамова. Пенальти не последовало, но и ВАР на матче не работал из-за обрыва линии связи.

Второй тайм стартовал без особых изменений в игре. «Ростов» выглядел солиднее, при этом продолжая не реализовывать своё превосходство в мастерстве в линии нападения. На 57-й минуте Алмквист прострелил слева, и Комличенко опять неудачно подставил ногу, ковырнув мяч выше створа. Ростовчане могли пару раз на стандартах соперника поплатиться за свою расточительность в духе, что если не забиваешь ты, забивают тебе. Но всё равно счёт открыли гости, на 76-й минуте. Глебов перехватил мяч у Егорычева, продвинулся к лицевой по зоне правого инсайда и прострелил на поразившего цель Полоза (0:1). Впрочем, расслабляться дончанам было рано. Через несколько минут Мишкич вывел Максименко один на один с Песьяковым, и Артём для кого-то неожиданно преобразовал эту ситуацию в гол (1:1).

Примечательно, что в добавленное время «шмели» едва не вырвали победу с помощью углового. После подачи корнера и серии ударов-скидок внутри штрафной мяч с ленточки ростовских ворот вынес Баштуш. Так что «Ростов» в какой-то степени и отскочил от поражения, хотя он вёл 1:0 около 80-й минуты. «Урал» упустил шанс одержать первую победу в сезоне, набрал второе очко и остался на последней строчке таблицы.

Кирилл Иванцов