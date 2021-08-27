Арбитры не смогут использовать ВАР на матче «Урала» и «Ростова»

Матч шестого игрового дня российского первенства, стартующий сегодня в 16:30 по времени столицы России, пройдёт без использования главным арбитром встречи Артёмом Любимовым системы повторов ВАР. Об этом информирует пресс-служба РФС.

В Российском футбольном союзе сообщили о невозможности использования преимуществ системы ВАР из-за обрыва линии связи на стадионе в Екатеринбурге. Судьи будут вынуждены самостоятельно принимать решения в потенциально спорных ситуациях.

Матч «Ростова» и «Урала» станет для Юрия Сёмина четвёртым во главе ростовчан. Под его руководством команда уже успела почувствовать вкус всевозможных исходов: победы, поражения и ничьей.