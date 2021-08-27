Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 480 Комментарии
Премьер-лига

Арбитры не смогут использовать ВАР на матче «Урала» и «Ростова»

27 Августа 2021 • 16:07 Комментировать (1)
Урал
0:0
Ростов
3.40 3.25 2.25
перерыв

Матч шестого игрового дня российского первенства, стартующий сегодня в 16:30 по времени столицы России, пройдёт без использования главным арбитром встречи Артёмом Любимовым системы повторов ВАР. Об этом информирует пресс-служба РФС.

В Российском футбольном союзе сообщили о невозможности использования преимуществ системы ВАР из-за обрыва линии связи на стадионе в Екатеринбурге. Судьи будут вынуждены самостоятельно принимать решения в потенциально спорных ситуациях.

Матч «Ростова» и «Урала» станет для Юрия Сёмина четвёртым во главе ростовчан. Под его руководством команда уже успела почувствовать вкус всевозможных исходов: победы, поражения и ничьей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Sergo
27 Августа 2021 в 16:30
ВАРом для Любимова станет крик с трибуны местного любителя хфуцбола и завсегдатая пивного бара (он же местная забегловка или просто пивнуха) "Под дубком" - Пихалыча. "Эй, ты!", "Ты куда .ля смотрешь?!", "ПЕ-НАЛЬ-ТИ!!!!!", весь этот визуальный и голосовой ассист должен помочь отсудить Артему встречу на 11 баллов из 10!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Урал 0:0 Ростов 3.4 3.25 2.25
27.08  18:30 Химки ... Нижний Новгород
27.08  19:00 Динамо Москва ... Локомотив Москва 2.2 3.45 3.2
27.08  20:30 Краснодар ... Рубин 1.68 4 5
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
16:07 · Россия. Премьер-лига
Арбитры не смогут использовать ВАР на матче «Урала» и «Ростова» 1
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:25 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Утрехта» подтвердил интерес со стороны «Локомотива» эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» заинтересован услугами форварда «Утрехта» слухи
13:36 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» выступил с заявлением касаемо резонансного эпизода при участии Бериши
12:54 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сделал предложение по защитнику «Порту»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Витория испытывает проблемы с выбором состава»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Талалаев встал на защиту Бериши 1
11:36 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Рубин» 1
11:11 · Россия. Премьер-лига
РПЛ представила новый логотип по случаю юбилея 2 фото
11:04 · Россия. Премьер-лига
Жирков подтвердил, что его выгнали с базы сборной России 6
10:09 · Россия. Премьер-лига
Уткин призвал соперников «Ахмата» игнорировать принципы фэйр-плей 3
09:20 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Отмена лимита грозит проблемами для сборной» 2
09:15 · Россия. Премьер-лига
Легенду выдворили из лагеря сборной России: Жиркову запретили тренироваться в Новогорске 2
08:55 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА смог создать проблемы для «Зенита»
Все новости
Рекомендуем
 