​Сёмин: «На Алмквисте был пенальти, сто процентов»

Из-за технических проблем пятничный матч Премьер-лиги России между «Уралом» и «Ростовом» проходил без использования системы ВАР. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. После игры главный тренер ростовчан Юрий Сёмин высказался по поводу эпизода с Понтусом Алмквистом в штрафной площади екатеринбургской команды.

«Был ли там пенальти? Сто процентов. Не повезло, что сегодня не было ВАР», - высказался Сёмин. Слова опытного тренера приводятся на официальном сайте «Ростова».

«Ростов» пока занимает только 13 место в турнирной таблице российского чемпионата. В шести турах Премьер-лиги «сине-жёлтые» набрали только пять зачётных баллов.