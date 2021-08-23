Романцев - об отмене лимита: «Очевидно, что нужны перемены»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России. Напомним, что сейчас в РПЛ используется схема «8+17».

Он заявил, что лимит является одной из самых больших проблем в российском футболе. Романцев добавил, что сейчас отечественному футболу нужны перемены, так как он находится в кризисе.

По его словам, отмена лимита заставит молодых российских игроков ещё усерднее тренироваться, чтобы попадать в основной состав, пишет «Спорт-Экспресс».

Сегодня президент РФС сообщил, что организация хочет отказаться лимита на легионеров. В СМИ сообщали, что большинство клубов выступило за переход на схему «10+15».