Cёмин - об отмене лимита: «Легионеры получат преимущество»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

Наставник заявил, что при полной отмене лимита легионеры будут получать преимущество перед российскими игроками, так как за них платили деньги. Сёмин отметил, что в таких ситуациях на тренера будет оказано давление, и он будет вынужден ставить дорогого иностранца вместо молодого игрока, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что президент РФС Александр Дюков предложил отменить лимит на легионеров в чемпионате России. Мнения клубов по этому вопросу разделались. Некоторые проголосовали за полную отмену, а некоторые предложили перейти на схему «10+15». «Ростов также выступил за сохранение лимита, но с новой формулой.