Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 186 Комментарии
Премьер-лига

Cёмин - об отмене лимита: «Легионеры получат преимущество»

25 Августа 2021 • 12:16 Комментировать (1)
Урал
...
Ростов
3.40 3.25 2.25
27.08 16:30
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

Наставник заявил, что при полной отмене лимита легионеры будут получать преимущество перед российскими игроками, так как за них платили деньги. Сёмин отметил, что в таких ситуациях на тренера будет оказано давление, и он будет вынужден ставить дорогого иностранца вместо молодого игрока, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что президент РФС Александр Дюков предложил отменить лимит на легионеров в чемпионате России. Мнения клубов по этому вопросу разделались. Некоторые проголосовали за полную отмену, а некоторые предложили перейти на схему «10+15». «Ростов также выступил за сохранение лимита, но с новой формулой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин лимит на легионеров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
25 Августа 2021 в 12:30
Ну потому что, тренер сейчас за откат от агента может ставить любого игрока аргументируя тем ,что у него лимит и он выпускает того или иного игрока в составе , а после отмены приедет условный конголезец и будет за 100 к вечно зеленых играть лучше местного миллионера. Конечно ни тренеру ни агентам и тем более местным спортивным чиновникам не выгодно отменять лимит. Будет лимит всегда, просто придумают ему новое название и новые условия и по сути все останется так же +/-.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
14:06 · Россия. Премьер-лига
Гайч заинтересовал «Фейеноорд» слухи
13:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Хендрикса - об уходе из «Спартака»: «Йоррит счастлив находиться здесь»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Абрамов: «Романцев оценивал Титова в 20 млн долларов. «Бавария» же не могла послать «Спартак»
12:56 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» хотел снять интервью Мамаева с эфира «Матч ТВ»
12:44 · Россия. Премьер-лига
​Канделаки отреагировала на критику «Матч ТВ»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Cёмин - об отмене лимита: «Легионеры получат преимущество» 1
11:33 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Нижнего Новгорода» Каккоев назвал победу над «Спартаком» самой яркой в карьере
11:15 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Игра Дзюбы? Без комментариев»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Джорджевича не исключил возвращение игрока в РПЛ
10:25 · Россия. Премьер-лига
​В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к Инсинье 1 слухи
10:00 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Бороться необходимо не с лимитом, а с коррупцией» 2
09:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Кауфриза
24 Августа
23:46 · Россия. Премьер-лига
Вильена может перейти в «Сампдорию»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Черданцев - об увольнении Нобеля Арустамяна: «От Мамаева одни проблемы» 1
22:27 · Россия. Премьер-лига
Мамаев рассказал о сотрудничестве с Сёминым в «Ростове»
Все новости
Рекомендуем
 