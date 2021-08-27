Шалимов: «Нам важно было сегодня не проиграть»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы довольны, потому что у нас с большим трудом даются моменты и забиваются голы, потому что второй мяч у нас за этот чемпионат. Поэтому, конечно, мы довольны тем, что забили. Нам важно было сегодня не проиграть. Потому что, находясь в такой ситуации, важно было играть уверенно, где-то рисковать, когда ты с мячом, для ребят сложно. Поэтому где-то мы перестраховывались, где-то мы мало играли вперед, где-то не так открывались. В этой ситуации тяжело ребятам, это понятно, чувствуется. Пауза нам должна пойти на пользу.