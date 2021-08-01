Матвеев недоволен качеством игры «Урала» в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче второго тура российского чемпионата против новичка элитного дивизиона – «Нижнего Новгорода».

Матвеев отметил, что у него двоякие впечатления от игры, ведь команда действовала так, как не было предположено установкой на матч:

«Мы где-то владели инициативой, а потом перестали это делать. Пытались играть в упрощенный футбол, хотя такой установки не было», - цитирует Матвеева официальный сайт екатеринбургской команды.

Юрий Матвеев также подчеркнул, что во втором тайме команда отдала инициативу, и высказал недовольство качеством игры.

«Урал» и «Нижний Новгород» завершили матч вничью 1:1.