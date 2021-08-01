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Россия. Премьер-лига

Матвеев недоволен качеством игры «Урала» в матче с «Нижним Новгородом»

01 Августа 2021 • 22:52 Комментировать
Урал
1:1
Нижний Новгород
окончен
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче второго тура российского чемпионата против новичка элитного дивизиона – «Нижнего Новгорода».

Матвеев отметил, что у него двоякие впечатления от игры, ведь команда действовала так, как не было предположено установкой на матч:

«Мы где-то владели инициативой, а потом перестали это делать. Пытались играть в упрощенный футбол, хотя такой установки не было», - цитирует Матвеева официальный сайт екатеринбургской команды.

Юрий Матвеев также подчеркнул, что во втором тайме команда отдала инициативу, и высказал недовольство качеством игры.

«Урал» и «Нижний Новгород» завершили матч вничью 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Нижний Новгород Юрий Матвеев РПЛ
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