Матч «Урала» и «Нижнего Новгорода» прерывался из-за проблем с освещением

Завершившийся несколькими минутами ранее матч второго тура российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Нижним Новгородом» прерывался из-за проблем с освещением.

На стадионе «Центральный» в Екатеринбурге на 86-й минуте поединка перестали работать прожекторы. В то же время освещение и световая реклама продолжали работать. Через 4 минуты проблемы были улажены, и команды продолжили игру. Из-за паузы, а также учитывая события, происходящие на футбольном поле во втором тайме, главный арбитр встречи Алексей Амелин был вынужден добавить 9 минут к основному времени поединка.

В итоге команды расписали мировую, обменявшись голами (1:1).