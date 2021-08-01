Александр Кержаков: «Для нас каждый матч как событие, потому что мы дебютируем в Премьер-лиге»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Для нас каждый матч как событие, потому что мы дебютируем в Премьер-лиге и готовимся к каждому матчу как к чему-то особенному, и команда так готовится, и весь тренерский штаб. Поэтому для нас это знаменательное событие, и мы хотим показать себя в игре.

- Александр Сапета, бывший игрок «Урала». С каким он настроением, видно ли по нему, что он дополнительно мотивирован?

- Я даже и не думал, что он бывший игрок «Урала», я его помню по «Динамо» только.