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Россия. Премьер-лига

Кержаков снова не проиграл в РПЛ: «Нижний Новгород» ушёл от поражения на Урале

01 Августа 2021 • 19:28 Комментировать
Урал
1:1
Нижний Новгород
окончен
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Воскресную программу второго тура РПЛ открывали футболисты «Урала» и «Нижнего Новгорода».

Протокол игры  
Урал 1:1 Нижний Новгород
(1:0) Панюков Андрей 32'    
    55' Сулейманов Тимур (1:1)
Годзюр Ярослав Кулаков Денис Августиняк Рафал Герасимов Алексей Адамов Арсен Подберёзкин Вячеслав   58' (Luka Gagnidze (   58') Егорычев Андрей Йовичич Бранко   70' (Мишкич Даниэль (   70') Железнов Юрий   69' (Максименко Артём (   69') Бикфалви Эрик Панюков Андрей   57' (Агеев Михаил (   57')
Запасные: Ибрахимай Илльдрен Колесниченко Кирилл Рыков Владимир Насыров Исламжан Шмыков Артём Помазун Илья
Нигматуллин Артур Каккоев Никита   81' (Горбунов Игорь (   81') Масоэро Лукас Миладинович Иван Козлов Алексей Шарипов Альберт Сапета Александр   46' (Сулейманов Тимур (   46') Калинский Николай Гоцук Кирилл Ткачук Денис   77' (Пенчиков Даниил (   77') Балай Беким
Запасные: Берковский Илья Анисимов Артур Гогличидзе Лео
01 августа. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Ко второму домашнему матчу сезона «шмели» подходили очень злые. В первом туре гостил «Краснодар», и футболисты Матвеева провели матч достойно. Переигрывали команду Ганчаренко, в конце первого тайма не забили пенальти, а потом всё посыпалось. «Краснодар» забил трижды и оформил единственный разгром первого тура. Против новичка высшего дивизиона «Урал» конечно же хотел сыграть с позиции силы, оправдаться перед болельщиками.

Александр Кержаков, который в качестве главного тренера дебютировал в РПЛ вместе с командой, начал с победы. Но там ситуация противоположная уральской. «НН» играл хуже «Сочи», однако смог победить. Естественно, каждый раз такой трюк не прокатывает. Бикфалви, Панюков и Августиняк сразу забрали инициативу и начали думать структуру наступлений. Но до поры до времени получалось слабо. Только серия угловых за первые 15 минут.

Ну а первый момент гости подарили самолично. На ровном месте потерял мяч в центре поля Сапета, не сработала подстраховка, а Егорычев отпасовал на ход Панюкову, который вышел на рандеву с Нигматуллиным и пробил неплохо, но голкипер отразил ногой. Этот момент очень нужен был «Уралу», соперник чуть подсел и давление хозяев сработало. Минут пять прошло и в следующей акцентированной атаке уральцы счёт открыли.

Панюков получил мяч перед чужой штрафной площадью от Бикфалви, взял мхатовскую паузу, показав передачу на Егорычева, а вместо неё сам пробил метров с двенадцати в ближний угол – 1:0. Странно, что «Урал» не стал развивать преимущество в первом тайме. «Нижний» совсем встал, стерильно мячом владея, но и хозяева не торопились, доиграв тайм на нейтралке.

Зря уральцы не добивали оппонента, ведь после перерыва вышел более свежий «НН». Вышел Тимур Сулейманов и сразу же отметился опаснейший скидкой на Шарипова. Тот с разворота пробил в ближний угол из центра штрафной площади, но в угол не попал. Вскоре Сулейманов уже сам получил прекрасную скидку от Гоцука и не промахнулся. Тимур с близкого расстояния занёс мяч в сетку, сравняв счёт – 1:1. «Урал» конечно взбодрился после пропущенного гола, в концовке матча даже сыграл в давление, но отключение электроэнергии и, вызванная этим пауза, сбили настрой. Гости легко удержали ничейный счёт.

Вот уже второй матч не проигрывают «Нижний Новгород» и молодой тренер Александр Кержаков, которым прочили звание главных аутсайдеров сезона. Кстати, матч «Урала» и «НН» - первый ничейный в новом сезоне.

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окончен Урал 1:1 Нижний Новгород
01.08  20:00 Краснодар ... Химки
01.08  20:00 Ростов ... Зенит 6.6 4.3 1.55
02.08  20:00 Ахмат ... Сочи 2.67 3.25 2.75
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