Игрок «Нижнего Новгорода» Сулейманов: «Дальше больше, будем обыгрывать всех»

Лучший футболист матча «Урал» - «Нижний Новгород» (1:1) Тимур Сулейманов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Второй матч вы действуете, как палочка-выручалочка. Это мастерство или везение, как назвать?

- Как сказать? Не фарт, это работа, я так считаю. Это все через работу дается. Наша команда все через силу воспринимает. Мы стараемся, бьемся, вот и результат. Что получилось…

- Я заметил, что большинство ваших партнеров уходили с поля с улыбкой. Это значит, что довольны сегодняшним результатом?

- Да, это дебютный наш сезон в Премьер-лиге, мы идем неплохо, я считаю, одна победа, одна ничья. Дальше больше, будем обыгрывать всех, я надеюсь.