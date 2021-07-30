У «Нижнего Новгорода» появится новый спонсор

Новичок российской Премьер-лиги «Нижний Новгород» скоро обзаведется новым спонсором, им станет девелопер GloraX.

Логотип компании будет нанесен на игровой форме клуба, но сотрудничество сторон не завершится одними лишь футбольными аспектами, заявил генеральный директор Равиль Измайлов. Согласно информации, предоставленной непосредственно GloraX, на одной из улиц города планируется стройка современных высотных зданий, а также будет произведена реставрация культурных объектов.

Текущий сезон «Нижний Новгород» начал с победы над «Сочи», а следующий поединок проведет первого августа против «Урала» на выезде.