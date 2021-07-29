Бывший защитник «Аталанты» перешел в «Нижний Новгород»

Как сообщает официальный сайт «Нижнего Новгорода», клуб пополнил свои ряды защитником сборной Венгрии Акошем Кечкешем.

Последним клубом венгра был швейцарский «Лугано», по истечении контракта с которым он получил несколько предложений. Как пояснил сам Кечкеш, он посоветовался с агентом и семьей и решил перейти в «Нижний Новгород». Основной причиной стал тот факт, что клуб играет в Премьер-лиге. Защитник также рассказал, что пообщался с главным тренером нижегородцев Александром Кержаковым, который произвел на него приятное впечатление.

До перехода в «Лугано» Кечкеш принадлежал «Аталанте», однако не провел в составе итальянского клуба ни одного матча.