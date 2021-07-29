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Россия. Премьер-лига

Кечкеш: «Агент посоветовал мне перейти в «Нижний Новгород»

29 Июля 2021 • 21:27 Комментировать
Урал
...
Нижний Новгород
01.08 17:30
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Новоиспечённый игрок «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш высказался касаемо подписания договора с клубом РПЛ.

«По окончании контракта с «Лугано» у меня было несколько предложений от различных клубов. Посоветовавшись с агентом, я решил заключить контракт с «Нижним Новгородом», - сказал футболист сборной Венгрии в общении с клубной пресс-службой.

Кечкеш признался, что ещё не успел познакомиться с городскими красотами. Также игрок заявил, что сделает всё, дабы порадовать фанатов нижегородской команды.

Соглашение оборонца с клубом подписано на два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Акош Кечкеш
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