Кечкеш: «Агент посоветовал мне перейти в «Нижний Новгород»

Новоиспечённый игрок «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш высказался касаемо подписания договора с клубом РПЛ.

«По окончании контракта с «Лугано» у меня было несколько предложений от различных клубов. Посоветовавшись с агентом, я решил заключить контракт с «Нижним Новгородом», - сказал футболист сборной Венгрии в общении с клубной пресс-службой.

Кечкеш признался, что ещё не успел познакомиться с городскими красотами. Также игрок заявил, что сделает всё, дабы порадовать фанатов нижегородской команды.

Соглашение оборонца с клубом подписано на два сезона.