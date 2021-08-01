Александр Кержаков: «Во втором тайме выглядели очень достойно»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Довольны или нет качеством игры сегодня? Довольны или нет результатом сегодня?

- В целом, наверное, да. Если подводить итог игры в целом. Если разбивать игру на отрезки, первый тайм - конечно, нет. Там мы абсолютно поддались волнению и сумбуру, не смогли ничего создать у ворот соперника и пропустили гол, в котором тоже не было слаженности в игре в обороне.

Что касается второго тайма, немножко перестроились, немножечко внести коррективы в перерыве, команда это все впитала, восприняла, и второй тайм получился очень хорошим. Первые, наверное, 30 минут были вообще шикарными, но потом сказалось то, что у нас очень много ребят играют постоянно. И давление, и моральное давление на них, конечно, им тяжело, стали подседать немножечко, давил результат, потому что ничья на выезде - для нас неплохой результат. Мы только в начале большого пути, уверен. Мы делаем первые шаги в Премьер-лиге. Во втором тайме выглядели очень достойно.

- Что сказали в раздевалке такого, что команда во втором тайме вышла совсем неузнаваемая?

- Я надеюсь, что она узнаваема, это в первом тайме была неузнаваемой. Что касается перерыва, попросили ребят успокоиться и внесли некоторые коррективы в том, как должны у нас перемещаться игроки во время того, когда соперник начинает позиционно свою атаку.

- Не могу не спросить. Очень много эмоциональных реплик было от вас в адрес судейской бригады…

- ... Нет, нет, это только были эмоции, вопросов нет.