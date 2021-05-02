Деменко: «У «Сочи» хорошие шансы на попадание в еврокубковую зону»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «быков» в домашнем матче от «Сочи» со счётом 1:3.

«Неожиданным для меня такой результат не оказался. Я знал, что «Сочи» будет максимально настроен, тем более, команда бьется за еврокубковую зону. «Краснодар» тоже имел возможность подняться немного. Но это ясно, что у «быков» были проблемы. Хоть и говорили, что с «Зенитом» неплохо играли, показали хорошее физическое состояние, но «Краснодар» пока еще не вышел из всей этой проблемной ситуации даже с приходом нового тренера. А «Сочи» - молодцы, за счёт грамотно выстроенной обороны победили. Играли на контратаках, знали, что «Краснодар» будет много владеть мячом.

Удаление стало ключевым моментом матча. «Краснодар» после него пошел еще в атаку, а «Сочи» смог раскрыться - удаление, конечно, повлияло на ход матча.

Думаю, у «Сочи» хорошие шансы на попадание в еврокубковую зону. Но ещё многое зависеть будет от игры «Рубина» с «Арсеналом». В последнем туре с «Ротором» казанцы вряд ли потеряют очки. А так, шансы побороться за еврокубки есть и у «Сочи», и у «Рубина», и у ЦСКА», - сказал Деменко.