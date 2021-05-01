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Ганчаренко: «Движение какое-то вперёд у нас есть»

01 Мая 2021, 19:00,

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодняшний матч, как и остальные матчи, не имеют никакого турнирного значения. Насколько сложно настраивать команду на такие встречи, когда вроде бы ничего, по большому счету, не светит?

- К сожалению, это так. С турнирной точки зрения мало что значит, но все футболисты - профессионалы, все хотят выигрывать и должны уважать болельщиков, все должны понять, что здесь всё создано для футбола, на этом стадионе нельзя плохо играть. Они играют за себя, для того, чтобы подняться как можно выше, одержать как можно больше побед и перекинуть мостик в следующий сезон.

- Многие специалисты и тренеры команд, которые играют против вас, отмечают определенные изменения в составе «Краснодара» и его игре. Что меняется в черно-зеленой игре?

- Вы, наверное, должны оценивать. Мы говорим о том, что делать в атаке, обороне, при стандартных положениях. Мы находим какие-то сочетания, пробуем игроков на разных позициях. Что-то получается, что-то - нет. Но движение какое-то вперед у нас есть.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко
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