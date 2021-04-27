Мевля может продолжить карьеру в Европе

Защитник Миха Мевля может покинуть «Сочи» по окончании сезона, об этом сообщил агент футболиста Евгений Новиков.

«Продвижений в переговорах с «Сочи» по контракту нет. Другие варианты в РПЛ сейчас в стадии обсуждения. Из Европы тоже много обращаются, со всеми в диалоге», - цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

30-летний словенец сыграл двадцать восемь матчей за «Сочи» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами. Контракт Мевли с российским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в два с половиной миллиона евро.