Ганчаренко: «Против «Сочи» всегда головная боль, как играть, потому что они идеально обороняются»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Сочи» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Результат неприятный, но есть ли что отметить в положительном ключе в сегодняшней игре?

- Да, результат неприятный, но из положительного то, что после удаления мы держали игру под своим контролем, мы оправились от того пенальти, который был ранним для нас, выдержали этот удар, скажем так, выправили игру и начали диктовать свои условия. К сожалению, наверное, тем, как мы действовали до удаления, не заслужили результат, который есть. Но футбол он таков, его надо принимать.

- Казалось, что в первом тайме после пропущенного мяча «Краснодар» играл очень просто. Так ли это?

- А что значит «очень просто?»

- Навесы, навесы, навесы.

- Я так не увидел, что навесы, навесы. Надо понять, что против «Сочи» это всегда головная боль, как играть, потому что они идеально обороняются и перекрывают те опасные зоны, которые есть. Причем тут навесы? Если мы находили вариант, подачи все равно надо делать, когда группа атаки находится в штрафной.

- Концовка матча и пропущенные два мяча связаны с удалением, или все-таки подустала команда?

- Мне кажется, с удалением. Я не видел причин, по которым мы не могли дальше атаковать.