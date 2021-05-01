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Заболотный: «Очень энергозатратная встреча, тем более, после «Уфы» на искусственном поле»

01 Мая 2021, 21:13,

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Сочи» (1:3) Антон Заболотный поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра получилась крайне тяжелой. Что можете сказать?

- Очень тяжелая игра, забили быстрый гол. Больше перестроились, команда стала играть по счету. Очень сложно было, потому что «Краснодар», как вы все знаете, очень хорошо контролирует мяч, очень грамотно играет в нападении. Мы сдерживали их атаки, как могли, но, к сожалению, этот гол во втором тайме изменил всё, приходилось нам выходить из обороны и действовать уже в атаку. Естественно, с удалением нам повезло, и мы начали играть в атаку с численным преимуществом.

- После того, как вы забили гол и отпраздновали его фирменным кульбитом, там на лице такая печать усталости была. Так ли это? Насколько энергозатратной получилась игра?

- Очень энергозатратная встреча, тем более, после «Уфы» на искусственном поле было очень тяжело перестроиться на натуральное. Наши реабилитологи и тренер по физподготовке делали все возможное. Можно сказать, что выдержали, сегодня  нам повезло. Всех нас с победой.

- Впереди два важнейших матча. Насколько сложно к ним подготовиться и морально подойти, зная, что недалеко что-то высокое?

- Надо просто меньше смотреть в турнирную таблицу. Мы физически очень хорошо готовы, поэтому надо продолжать тренироваться, не отходить от своего футбола. Я думаю, все будет хорошо.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Антон Заболотный
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