Федотов оценил изменения в «Краснодаре»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на клубном канале в YouTube поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».

- Вчера провели тренировку. Когда после прохлады выходит солнце, всегда перестроечка такая идет, и организму нужно справиться. Кажется, что тяжело, меняется атмосферное давление. Это сказывается, и очень хорошо, что мы потренировались вчера в теплых условиях, потому что, как я понимаю, ближайшие дни будут теплыми, солнечными, это важно. Сегодняшняя тренировка была тонизирующей.

- О матче с «Краснодаром» в Кубке и 1 мая.

- Мы там были, кажется, в равных условиях, просто сразу после сборов. У них там сейчас поменялся тренер. Естественно, новые эмоции, новые впечатления, новые идеи несомненно присутствуют, и мы видим, что есть изменения в структуре игры и том, как соперник переходит из атаки в оборону и из обороны в атаку.

- О составе на игру. Цаллагов и Миладинович пропустят игру из-за дисквалификации.

- Ни для кого не секрет, у нас Цаллагов пропускает за удаление, у Миладиновича восьмая желтая карточка. Но у нас есть группа футболистов, которые готовы их заменить.