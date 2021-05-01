Федотов: «Ребята в «Краснодаре» не разучились играть»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Краснодаром» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Хорошее начало, когда мы провели эту атаку и забили пенальти. Единственное, что приходилось много обороняться, но никто не отменял того, что «Краснодар» - хорошая и качественная команда. Мы говорили перед этим, что новый тренер. Речь о том, что ребята в «Краснодаре» не разучились играть. Нам было непросто, плохо держался мяч, мы его быстро теряли. «Краснодар» хорошо оказывал давление, было много фланговых доставок, это одно из ключевых изменений, о чем мы говорили. Но мы хорошо сыграли на подборе, не давали сопернику свободно принимать и свободно бить. Такие игры бывают. Когда, казалось бы, соперник сравнял счет, такое бывает в футболе, они подумали, что сейчас добавят. Команда включила характер на полную мощность.