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«Сочи» дожал «Краснодар» после удаления Кабелла: Заболотный забил победный гол, у Нобоа - дубль

01 Мая 2021, 21:01,

В рамках 28-го тура РПЛ состоялось южное дерби: «Краснодар» - «Сочи».

Протокол игры  
Краснодар 1:3 Сочи
    6' Нобоа Кристиан (0:1)
(1:1) Стоцкий Дмитрий 59'    
    86' Заболотный Антон (1:2)
    90' Нобоа Кристиан (1:3)
Сафонов Матвей Стоцкий Дмитрий   5'   78' (Уткин Даниил (   78') Мартынович Александр Кайо Силва Де Вильена Тонни Олссон Кристоффер Газинский Юрий   89' (Сулейманов Магомед-Шапи (   89') Ионов Алексей   78' (Смольников Игорь (   78') Кабелла Реми   49'   79' Классон Виктор   67' (Вандерсон (   67') Берг Маркус   89' (Ари Феррейра (   89')
Запасные: Марков Евгений Сорокин Егор Городов Евгений Бабурин Егор Чернов Евгений
Заболотный Николай Прохин Данила Мевля Миха Маргасов Тимофей Заика Кирилл   89' (Набиуллин Эльмир (   89') Пруцев Данил   14' Нобоа Кристиан Терехов Сергей   61' Руденко Александр Александрович   65' (Жоаозиньо Рамос (   65' Дуганджич Марко   84') Заболотный Антон   90' (Барсов Максим (   90') Юсупов Артур   81'
Запасные: Колмаков Максим Адамов Денис
01 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Неделю назад Виктор Ганчаренко одержал первую победу у руля «Краснодара». И вообще «быки» показывают, что выздоровление идёт. Сначала был хороший матч против «Зенита», но рановато прижались к своим воротам и победу удержать не смогли. Домашняя ничья с без пяти минут чемпионом – тоже хороший результат. Победа в Казани – ещё лучше. Именно её и добыли подопечные Ганчаренко неделю назад.

И вновь у «Краснодара» игра с претендентом на Лигу Европы. Сами «быки» за еврокубки не борются, только если новомодная Лига конференций их спасёт. А вот «Сочи» решает серьёзные задачи. Победы над ЦСКА и «Уфой» вернули команду Федотова к первой четвёрке и успех в южном дерби нужен как никогда. Заболотный и компания близки к Лиге Европы, что в соперничестве с «Динамо», ЦСКА и «Рубином» - прекрасный результат.

Удачно сочинцы начали и матч в Краснодаре. Уже на третьей минуте навес Юсупова нашёл Заболотного, а мяч после удара Антона нашёл локоть Стоцкого. Минуты три размышляли арбитры, в итоге пенальти всё-таки был назначен, а Кристиан Нобоа с 11 метров пробил под штангу – 0:1.

«Краснодар» долго не мог прийти в себя, до перерыва выдавая только несуразные атаки. Создать острые ситуации у ворот Заболотного помогли стандарты. Так Юрий Газинский бил затылком после подачи от угла поля, фактически на ворота не смотрел, но был очень близок к голу. Мяч пролетел сантиметров на 20 выше ворот. «Краснодар» всё серьёзнее захватывал инициативу, точнее сочинцы её отдавали, и по истечении часа игры счёт сравнялся.

Дмитрий Стоцкий исправился за пенальти в собственные ворота, вложив всю душу в удар с отскока. Классон забросил в штрафную, защитники вынесли на Стоцкого, а тот со всей мощи вернул мяч обратно, да так, что тот врезавшись в перекладину оказался в сетке – 1:1.

На конец матча неожиданно включились сочинцы, пошли за победой, но выше всяких похвал действовал Сафонов. Сначала Матвей из-под перекладины достал мощнейший удар Терехова, а затем парировал и опаснейший выстрел Заики. Но второй гол гостей всё же случился. Краснодарцы остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки Реми Кабелла, а численное преимущество в результативный удар трансформировал Антон Заболотный, в падении замкнувший кросс Кирилла Заики. А на четвёртой компенсированной минуте окончательно добил хозяев Кристиан Нобоа, на сей раз отличившийся после ошибки Сафонова - 1:3.

«Краснодар» проиграл и всё также барахтается на десятом месте, а «Сочи» не отпускает «Рубин» в борьбе за четвёртую позицию. Сражение за Лигу Европы обостряется.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Краснодар, Сочи
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Комментарии (3)
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3
jUMPER
01 Мая 2021, 21:06

БРАВО черноморцы! С победой!

1
wertygaz
01 Мая 2021, 21:04

Сочи продолжают тянуть, и пенальти в ворота Краснодара прям в самом начале, и удаление...

2
CELTIC FROST
01 Мая 2021, 21:19

смотрел обзор. так был пеналь. да и повод для второй желтой негрито дал. я к Сочи абсолютно равнодушен (лучше бы Кубань возрождалась. но просто к сведению...

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