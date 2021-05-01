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Федотов: «Как всегда, буду банален, мы приложим все усилия, чтобы взять очки»

01 Мая 2021, 18:55,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сейчас «Сочи» - команда, которая претендует на высокие места и медали. Насколько эта цель довлеет над коллективом?

- Цель у нас, как всегда, буду банален, сегодня у нас есть «Краснодар», и мы приложим все усилия, чтобы взять очки, показать хорошую уверенную игру. Матч будет очень интересный, зрители на трибунах, 50%. Мы слышали, что там полностью выкуплены билеты, интересный соперник, публика, наши фанаты приедут.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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