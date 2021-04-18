Уремович: «Мы все хотим попасть в зону еврокубков»

Защитник казанского «Рубина» Филип Уремович рассчитывает, что казанскому клуб удастся попасть в еврокубки по итогам сезона.

«Думаю, каждый игрок команды смотрит в таблицу. Мы все хотим попасть в зону еврокубков. У нас в этом сезоне большие шансы, мы не должны допускать ошибок», - цитирует Уремовича пресс-служба «Рубина».

После двадцати шести туров «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе сорок шесть очков. Отставание от «Локомотива», идущего вторым, составляет лишь три зачётных балла.

В воскресенье, 25 апреля, «Рубин» на своём поле примет «Краснодар».