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Отбитый пенальти, удаление Макарова и травма Хвичи: Дюпин и Йевтич принесли «Рубину» три очка против «Урала»

18 Апреля 2021, 13:54,

Первый воскресный матч 25-го тура свёл друг против друга «Урал» и «Рубин».

Протокол игры  
Урал 0:1 Рубин
    45' Йевтич Дарко (0:1)
Годзюр Ярослав Адамов Арсен   81' (Кулаков Денис (   81') Страндберг Стефан Рыков Владимир Калинин Игорь Евсеев Алексей Мишкич Даниэль Гаджимурадов Рамазан   53' Егорычев Андрей   25'   87' (Максименко Артём (   87') Ибрахимай Илльдрен   62' (Панюков Андрей (   62') Погребняк Павел
Запасные: Герасимов Алексей Коновалов Иван Кузьмичев Иван Емельянов Роман Магомадов Чингиз
Дюпин Юрий   90' Зотов Георгий   21' Уремович Филип Старфельт Карл Самошников Илья   68' Абильдгор Оливер   64' Йевтич Дарко   87' (Костюков Михаил (   87') Шатов Олег   86' (Зуев Александр (   86') Макаров Денис   34'   82' Деспотович Джордже Кварацхелия Хвича   32' (Бакаев Солтмурад (   32'   56' Ин-Бём Хван   64')
Запасные: Янович Никита Игнатьев Иван Медведев Никита Грицаенко Алексей Мусаев Леон Меркулов Михаил Суриков Степан Бегич Сильвие
18 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

«Рубин» увлёкся борьбой за еврокубки, а «Урал» почти обеспечил себе невылет, и больше ему в этом сезоне ничего не светит. Соответственно, турнирной мотивацией перед отчётной встречей была отягощена казанская команда, но не уральская.

У «шмелей» продолжают восстанавливаться от травм атакующие лидеры Эль-Кабир и Бикфалви, а у волжан получил повреждение и был заменён по ходу первого тайма Хвича Кварацхелия. Он привычно был активен, и соперники привычно уделяли ему много внимания. На седьмой минуте Кварацхелии не хватило обработки, иначе он мог довершать выход один на один и расстреливать ворота Годзюра.

Матчи «Урала» с не очень яркими командами обычно не отличаются большим количеством моментов, игра в них тягучая и вязковатая. Так было и на этот раз. На 24-й минуте Йевтич навесил справа со штрафного, и Старфельт пробил головой в руки Годзюру. То есть с близкого расстояния «Рубину» забивать не удавалось, а вот с дальнего – пожалуйста. Как и в прошлом матче с «Ростовом», Йевтич здорово приложился из-за пределов штрафной – мяч срикошетил в левый угол от правой штанги (0:1).

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе казанцев в счёте, а во втором тайме они сконцентрировались скорее на его обороне. Опять же, «Урал» созидал с трудом – в основном в виде забросов в чужую штрафную. Но хозяева не сдавались и не хотели мириться с возможностью первого домашнего поражения в 2021 году. На 77-й минуте «шмели» всё-таки сделали опасный удар по воротам – это Рыков постарался после навеса Калинина с углового. Впрочем, мяч полетел рядом со штангой мимо створа.

Казалось, «Рубин» спокойно доведёт матч до победы, но «Уралу» представился шанс в виде пенальти. Видеоассистенты посоветовали главному арбитру Любимову посмотреть на мониторе повтор момента с падением Панюкова в чужой штрафной. Там была спорная ситуация – контакт его ног и ног Уремовича. Судья решил, что надо ставить одиннадцатиметровый, и показал Макарову вторую жёлтую карточку за разговоры, а Панюков не переиграл с точки Дюпина, пробив совсем немного правее себя.

Проведя последнюю десятиминутку вдесятером, «Рубин» одержал третью подряд минимальную победу за счёт дальних ударов. А «Урал» впервые в этом году дома не только проиграл, но и пропустил.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Рубин, Урал, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (1)
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0
Dimauskas
18 Апреля 2021, 13:56

Рубин продолжает побеждать!Лёня это космос

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