Отбитый пенальти, удаление Макарова и травма Хвичи: Дюпин и Йевтич принесли «Рубину» три очка против «Урала»

Первый воскресный матч 25-го тура свёл друг против друга «Урал» и «Рубин».

«Рубин» увлёкся борьбой за еврокубки, а «Урал» почти обеспечил себе невылет, и больше ему в этом сезоне ничего не светит. Соответственно, турнирной мотивацией перед отчётной встречей была отягощена казанская команда, но не уральская.

У «шмелей» продолжают восстанавливаться от травм атакующие лидеры Эль-Кабир и Бикфалви, а у волжан получил повреждение и был заменён по ходу первого тайма Хвича Кварацхелия. Он привычно был активен, и соперники привычно уделяли ему много внимания. На седьмой минуте Кварацхелии не хватило обработки, иначе он мог довершать выход один на один и расстреливать ворота Годзюра.

Матчи «Урала» с не очень яркими командами обычно не отличаются большим количеством моментов, игра в них тягучая и вязковатая. Так было и на этот раз. На 24-й минуте Йевтич навесил справа со штрафного, и Старфельт пробил головой в руки Годзюру. То есть с близкого расстояния «Рубину» забивать не удавалось, а вот с дальнего – пожалуйста. Как и в прошлом матче с «Ростовом», Йевтич здорово приложился из-за пределов штрафной – мяч срикошетил в левый угол от правой штанги (0:1).

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе казанцев в счёте, а во втором тайме они сконцентрировались скорее на его обороне. Опять же, «Урал» созидал с трудом – в основном в виде забросов в чужую штрафную. Но хозяева не сдавались и не хотели мириться с возможностью первого домашнего поражения в 2021 году. На 77-й минуте «шмели» всё-таки сделали опасный удар по воротам – это Рыков постарался после навеса Калинина с углового. Впрочем, мяч полетел рядом со штангой мимо створа.

Казалось, «Рубин» спокойно доведёт матч до победы, но «Уралу» представился шанс в виде пенальти. Видеоассистенты посоветовали главному арбитру Любимову посмотреть на мониторе повтор момента с падением Панюкова в чужой штрафной. Там была спорная ситуация – контакт его ног и ног Уремовича. Судья решил, что надо ставить одиннадцатиметровый, и показал Макарову вторую жёлтую карточку за разговоры, а Панюков не переиграл с точки Дюпина, пробив совсем немного правее себя.

Проведя последнюю десятиминутку вдесятером, «Рубин» одержал третью подряд минимальную победу за счёт дальних ударов. А «Урал» впервые в этом году дома не только проиграл, но и пропустил.

Кирилл Иванцов