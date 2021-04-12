Макаров назвал отличительные черты тренировок Слуцкого

Форвард «Рубина» Денис Макаров в эфире канала «Матч Премьер» поведал о настрое на оставшиеся матчи сезона.

- О целях «Рубина» на концовку сезона:

- На поле играет 11 человек как у нас, так и у другой команды, поэтому я не заостряю на этом сильное внимание, играю так, как любой матч. Осталось пять туров, это, считай, пять финалов для нас. Каждая игра очень важна, чтобы взять три очка и приблизиться к верхней части турнирной таблицы и закрепиться там. Никто не жалеет о том, что было в начале, и что есть сейчас.

- О Леониде Слуцком:

- Видна, я думаю, работа, которую мы провели на сборах, и сейчас она выходит в правильном направлении, в правильном русле. Команда двигается туда, куда и должна идти с самого начала. У Викторовича очень сильный тренировочный процесс. У нас нет никаких там бегов, еще чего-то. У нас проходят все тренировки с мячом, на скорость, на ловкость, на движение. От тренировочного процесса команда очень сильно прибавляет за счет интенсивности, которую он дает и требует от нас. Это все переходит в то, что у нас все получается в каждой игре.

- О желании попасть в состав национальной сборной на Евро-2020:

- Мы двигаемся от игры к игре, чтобы бороться за те места, где можно получить медали и попасть в еврокубки. Конечно, на Евро попасть очень приятно, это все зависит от меня в первую очередь, как я проведу эти оставшиеся пять игр. Большую роль, скорее всего, еще будет играть главный тренер сборной России, чтобы он посмотрел. Конечно, если будет вызов, это будет самое лучшее, что может быть, потому что основная цель - играть за сборную России, защищать свою страну, это очень дорогого стоит.