Матвеев: «Если не будешь забивать, как будешь выигрывать и очки набирать...»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Рубином» (0:1).

- Об игре.

- Неприятно такие матчи проигрывать, когда создаются моменты, и пенальти, конечно, надо забивать. Поэтому вдвойне обидно, потому что и предпосылки были, и ход второго тайма, где мы особенно, считаю, соперника переигрывали и создавали давление, создавали там нагрузку на оборону соперника. Конечно, надо такие матчи доводить до положительного результата. Обидно. К ребятам претензий нет, все выложились, старались, самое главное - играли в футбол. Моменты хорошие и отдача хорошая была, поэтому очень жаль, что так получилось.

Всегда не хватает завершающего удара, там и Рыков бил головой рядом со штангой, и пенальти надо забивать, конечно. Если не будешь забивать, как будешь выигрывать и очки набирать? Поэтому надо, конечно, забивать и прибавлять в этом компоненте.

- О статистике в первом тайме.

- У «Рубина» достаточно качественные исполнители, но еще раз говорю, что первый тайм себе в актив занести не можем. Здесь сказалось, что у нас сразу несколько человек сегодня дебютировали в основном составе. Наверное, сложно было вот так сразу сходу влиться в игру. Нужно было время. У нас и Лёша Евсеев давно не играл, и Гаджимуратов со стартового свистка выходил в последний раз, по-моему, со «Спартаком» в Москве. Поэтому здесь были новички и не все получалось.

- О пропущенном мяче.

- Надо посмотреть, но думаю, что был плотный удар метров с 18. Там скорее всего опорная зон просела, надо было накрывать этот удар нашим игрокам середины поля. По-моему, ближе всех там Алексей Евсеев был, накрывать надо было этот удар и блокировать его.

- Об Илье Помазуне.

- Какие-то движения будут, но чем закончатся, пока сказать не могу, потому что мы хотим его вернуть однозначно.