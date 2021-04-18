​Кварацхелия получил травму

Воскресную часть двадцать шестого тура российского чемпионата открывает матч между «Уралом» и «Рубином». Уже в первом тайме травму получил один из ведущих футболистов казанской команды Хвича Кварацхелия. Судя по всему, речь идёт о повреждении мышц задней поверхности бедра.

На тридцать второй минуте вместо Хвичи на замену вышел Солтмурад Бакаев. Следить за развитием событий в матче можно в подробной текстовой трансляции.

Стоит отметить, что слухи связывают Хвичу Кварацхелию с интересом целого ряда европейских клубов из статусных чемпионатов. В этом сезоне 20-летний полузащитник забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.