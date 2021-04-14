Сайманов: «На этот год у «Рубина» была цель — формирование новой команды»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, какая цель стояла перед казанским клубом на нынешний сезон.

«На этот год у нас была цель — формирование новой команды. Нужно было дать время, чтобы команда сыгралась. Посмотреть на позиции — какие требуется усилить», - цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

После двадцати пяти туров «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе сорок три очка, отставание от «Спартака», идущего вторым, составляет всего четыре зачётных балла.

В воскресенье, восемнадцатого апреля, «Рубин» на выезде сыграет против «Урала».