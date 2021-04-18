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Дюпин – об отбитом пенальти в матче с «Уралом»: «Отрабатываем этот элемент на тренировках»

18 Апреля 2021, 21:56,

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин высказался об отбитом пенальти в матче с «Уралом» (1:0).

«Разбираем соперников, плюс на тренировках отрабатываем этот элемент. С приходом ВАРа стало больше пенальти, и этому моменту сейчас уделяется больше внимания», - цитирует Дюпина пресс-служба «Рубина».

Победа над «Уралом» позволила казанскому клубу подняться на четвертое место в российской Премьер-лиге. Отставание от «Спартака», которые идёт на третьем месте, составляет всего лишь один зачетный балл.

33-летний Дюпин сыграл двадцать три матча за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона и пропустил двадцать пять голов. Восемь игра российский голкипер отстоял на ноль.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Юрий Дюпин
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