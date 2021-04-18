​Слуцкий снова жалуется на судейство

«Рубин» продолжает радовать своих фанатов, борясь за место в еврокубках на финише сезона. В воскресенье казанцы с минимальным счётом 1:0 обыграли на выезде «Урал». Несмотря на набор трёх очков, главный тренер «рубиновых» Леонид Слуцкий в очередной раз остался недоволен судейством.

На пресс-конференции Слуцкий выразил мнение, что этот рефери (Артём Любимов) не готов работать на матчах РПЛ. По мнению тренера «Рубина», в прошедшем матче качество работы арбитра было очень низким.

Слуцкий отметил, что дело не в решениях против «Рубина», а в разной трактовке эпизодов и упущении нарушений правил.