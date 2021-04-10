Стукалов одним словом оценил дебютный матч

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ахматом» (3:0).

- Дебютный матч получился ярким одним словом.

- Вы сделали несколько изменений до этого в составе. Объясните логику этих перестановок.

- А какие изменения вы увидели? Схема была та же. Единственное, что опустили ниже Иванова, хотели, чтобы через него было больше игры, чтобы он варьировал темп. Попросили наших крайних игроков (вы заметили откуда все голы пришли?) более агрессивно и выше играть. Милетич и Бауэр исполняли то, что просили, использовали свободные зоны, часто меняли направление. Всё.

- Предыдущий главный тренер говорил то, что футбол, который будет показывать «Уфа», будет атакующим. В какой футбол будет играть «Уфа» Стукалова?

- Это такой глобальный вопрос. Мы хотим, чтобы болельщики приходили на стадион и болели за команду, радовались ее игре. А сказать каким он будет, атакующим или оборонительным, или сбалансированным, это будет зависеть от команды, против которой мы играем.

- Сегодня не попал в заявку Остон Урунов. Что по поводу его состояния?

- Микронадрыв задней поверхности бедра.

- Также травму в конце матча получил Неманья Милетич…

- Пока ничего не могу сказать.

- Что было главной мотивацией для вас перед этой игрой?

- Для меня или команды в целом? Три очка - это самая главная мотивация. Нам нужна была победа, как воздух, потому что вы сами понимаете, где мы находимся. Вся борьба только впереди, эта победа пока ничего не решила.