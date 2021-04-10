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Стукалов: «За один день сложно что-то сдвинуть»

10 Апреля 2021, 18:55,

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Ахматом» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ещё много в чем надо прибавлять  - в переходных фазах, в контроле мяча. В целом за один день сложно что-то сдвинуть, но мы сегодня постарались сыграть очень агрессивно, переводить игру на чужую половину поля, использовать фланги. В принципе, считаю, что заслуженно победили.

- Персона Олега Иванова вызывает вопросы в его роли при конструировании атак. Болельщикам он известен как мозговой центр, но почему-то все атаки проходили без его участия. В принципе, это произошло и сегодня. Почему так?

- До меня его использовали как нападающего, а сегодня мы его опустили туда, где он должен играть, но поймите, до этого команда играла скромно. Нельзя в одночасье все поменять.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Алексей Стукалов
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