Стукалов: «За один день сложно что-то сдвинуть»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Ахматом» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ещё много в чем надо прибавлять - в переходных фазах, в контроле мяча. В целом за один день сложно что-то сдвинуть, но мы сегодня постарались сыграть очень агрессивно, переводить игру на чужую половину поля, использовать фланги. В принципе, считаю, что заслуженно победили.

- Персона Олега Иванова вызывает вопросы в его роли при конструировании атак. Болельщикам он известен как мозговой центр, но почему-то все атаки проходили без его участия. В принципе, это произошло и сегодня. Почему так?

- До меня его использовали как нападающего, а сегодня мы его опустили туда, где он должен играть, но поймите, до этого команда играла скромно. Нельзя в одночасье все поменять.