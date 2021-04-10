Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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"Уфа" громит "Ахмат" в дебюте Стукалова

10 Апреля 2021, 18:27,
Почти неделю назад Рашид Рахимов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Уфы». К кубковому матчу, кстати с «Ахматом», уфимский клуб нового тренера назначить не успел, а вот следующий матч Премьер-Лиги, с все той же грозненской командой, «Уфа» провела под началом Алексея Стукалова. Молодому тренеру досталась непростая задача. В РПЛ клуб уже давненько не одерживал победу и является одним из главных претендентов на вылет после «Тамбова», однако, так или иначе, сдаваться просто так команда явно не собиралась, что и показала в сегодняшнем матче.

Ситуация «Ахмата» куда лучше, чем у их сегодняшнего соперника. До зоны вылета далеко, угрозы нет, крупная победа над «Краснодаром» в прошлой игре РПЛ, победа над «Уфой» в Кубке. Грозный подходил фаворитом к этому матчу, хотя может и не очевидным, ведь игра проходила не на их поле. В любом случае игра обещала быть интересной, даже несмотря на довольно низкие положения обеих команд в таблице.

Протокол игры  
Уфа 3:0 Ахмат
(1:0) Мрзляк Филип 13'    
(2:0) Анхель Вилькер 36'    
(3:0) Милетич Неманья 54'    
Беленов Александр Бауэр Мориц   75' (Морозов Григорий (   75') Плиев Константин   73' Табидзе Джемал   59' (Никитин Алексей (   59') Йокич Боян Милетич Неманья   89' Мрзляк Филип Камилов Владислав   56'   58' (Голубев Артём (   58') Иванов Олег   71' (Бизоза Парфе (   71') Кротов Вячеслав   33'   71' (Жамалетдинов Тимур (   71') Комнен Андрич
Запасные: Кукушкин Иван Шафинский Юрий Сысуев Дмитрий
Шелия Гиорги Быстров Марат   9' (Адуев Амир (   9') Анхель Вилькер Пуцко Александр Богосавац Мирослав Ненахов Максим Бериша Бернард Тимофеев Артём   15'   78' (Кадыров Халид (   78') Исмаэл Силва   65' (Нижич Зоран (   65') Харин Евгений   64' (Кармаев Никита (   64') Ильин Владимир   64' (Алмаши Ладислав (   64')
Запасные: Кадыров Абубакар Садулаев Лечи Мелихов Александр Янку Габриэль
10 апреля. Стадион "Нефтяник" (Уфа).

Матч начался не самым радужным образом для «Ахмата». Марата Быстрова пришлось заменить из-за повреждения, хотя не прошло еще и 10 минут. А спустя небольшой отрезок времени после замены грозненцы вполне могли и пропустить. Камилов, после скидки Андрича, не смог попасть в створ с близкого расстояния, пробив с лету. Не прошло и 5 минут с этого момента, как «Уфа» открыла счет. Кротов отлично прошел по левому флангу и навесил в штрафную, откуда Бауэр скинул на Мрзляка, у которого уже не было права промахиваться, хотя стоит отметить, что Шелия мяча коснулся.

Не стали останавливаться уфимцы и, по истечении получаса игры, могли счет удваивать. Все тот же Мрзляк бил с правого угла вратарской и попал в сетку, но только с внешней стороны. Упустив этот момент, хозяева решили долго не церемониться и в следующей же атаке забили гол, а точнее в этом им помог Анхель. Котов вновь совершил отличный проход и прострелил на Андрича, однако в дело вступил аргентинский игрок. Защитник, пытаясь опередить соперника, срезал мяч в свои ворота.

В итоге отличный первый тайм в исполнении команды Стукалова и уверенный счет на табло. Не понятно, что уж такого он успел сделать за столь маленький срок пребывания тренером, но в любом случае «Уфа» в первой половине матча смотрелась отлично.

Пожалуй, единственным шансом для «Ахмата» вернуться в матч был быстрый гол во втором тайме, чего, к сожалению для них, не произошло. Случилось и вовсе обратное. «Уфа» довела счет до разгромного. Милетич, после паса от Комнева, пробил с линии штрафной и попал в защитника, мяч после рикошета попал точно в сетку ворот, не оставив шансов Шелии. После такого «Ахмату» было совсем трудно оправиться. Тем не менее парочку опасных моментов у ворот Беленова все же удалось создать. Сначала Бериша бил метров с 6-и и попал прямо в голкипера, а затем Богосавац после углового пробил рядом со стойкой.

Итог: уверенная победа «Уфы» в дебютном матче Стукалова, так еще и забили больше, чем за восемь предыдущих матчей башкирской команды в Премьер-Лиге! Хочется верить, что это не случайность, и уфимцы смогут развить этот успех и побороться в нижней части таблицы.

Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Уфа, Ахмат
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Комментарии (1)
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0
только не мясо!!!
10 Апреля 2021, 19:22

Видимо надо менять главного за 5-7 туров до финиша каждый тур - где то да выстрелит!) И смешно, и грешно...)

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