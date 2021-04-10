"Уфа" громит "Ахмат" в дебюте Стукалова

Почти неделю назад Рашид Рахимов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Уфы». К кубковому матчу, кстати с «Ахматом», уфимский клуб нового тренера назначить не успел, а вот следующий матч Премьер-Лиги, с все той же грозненской командой, «Уфа» провела под началом Алексея Стукалова. Молодому тренеру досталась непростая задача. В РПЛ клуб уже давненько не одерживал победу и является одним из главных претендентов на вылет после «Тамбова», однако, так или иначе, сдаваться просто так команда явно не собиралась, что и показала в сегодняшнем матче.

Ситуация «Ахмата» куда лучше, чем у их сегодняшнего соперника. До зоны вылета далеко, угрозы нет, крупная победа над «Краснодаром» в прошлой игре РПЛ, победа над «Уфой» в Кубке. Грозный подходил фаворитом к этому матчу, хотя может и не очевидным, ведь игра проходила не на их поле. В любом случае игра обещала быть интересной, даже несмотря на довольно низкие положения обеих команд в таблице.

Матч начался не самым радужным образом для «Ахмата». Марата Быстрова пришлось заменить из-за повреждения, хотя не прошло еще и 10 минут. А спустя небольшой отрезок времени после замены грозненцы вполне могли и пропустить. Камилов, после скидки Андрича, не смог попасть в створ с близкого расстояния, пробив с лету. Не прошло и 5 минут с этого момента, как «Уфа» открыла счет. Кротов отлично прошел по левому флангу и навесил в штрафную, откуда Бауэр скинул на Мрзляка, у которого уже не было права промахиваться, хотя стоит отметить, что Шелия мяча коснулся.

Не стали останавливаться уфимцы и, по истечении получаса игры, могли счет удваивать. Все тот же Мрзляк бил с правого угла вратарской и попал в сетку, но только с внешней стороны. Упустив этот момент, хозяева решили долго не церемониться и в следующей же атаке забили гол, а точнее в этом им помог Анхель. Котов вновь совершил отличный проход и прострелил на Андрича, однако в дело вступил аргентинский игрок. Защитник, пытаясь опередить соперника, срезал мяч в свои ворота.

В итоге отличный первый тайм в исполнении команды Стукалова и уверенный счет на табло. Не понятно, что уж такого он успел сделать за столь маленький срок пребывания тренером, но в любом случае «Уфа» в первой половине матча смотрелась отлично.

Пожалуй, единственным шансом для «Ахмата» вернуться в матч был быстрый гол во втором тайме, чего, к сожалению для них, не произошло. Случилось и вовсе обратное. «Уфа» довела счет до разгромного. Милетич, после паса от Комнева, пробил с линии штрафной и попал в защитника, мяч после рикошета попал точно в сетку ворот, не оставив шансов Шелии. После такого «Ахмату» было совсем трудно оправиться. Тем не менее парочку опасных моментов у ворот Беленова все же удалось создать. Сначала Бериша бил метров с 6-и и попал прямо в голкипера, а затем Богосавац после углового пробил рядом со стойкой.

Итог: уверенная победа «Уфы» в дебютном матче Стукалова, так еще и забили больше, чем за восемь предыдущих матчей башкирской команды в Премьер-Лиге! Хочется верить, что это не случайность, и уфимцы смогут развить этот успех и побороться в нижней части таблицы.