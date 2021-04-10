Талалаев: «Мне просто стыдно перед болельщиками за ту игру, которую мы показали»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уфой» (0:3).

- Результат удручающий, будем разбираться. Что бы не происходило, нельзя получать такое количество голов при таком количестве моментов. Мы провалили начало тайма, мы полностью проиграли борьбу, после этого еще получили травму, было жесткое столкновение. Судья дал высокий допуск борьбы на искусственном поле, что для меня было странно, хотя мы и говорили об этом, что нельзя уступить. Мы понимали, что это всё для «Уфы», они прижаты к стенке, но в первые 20 минут наша команда так никому и никогда не проигрывала в борьбе. Потом психологически сыграло то, что травму получили в единоборстве, когда тебе втыкают в бедро. В следующем моменте уже меняется. Пока наш молодой игрок входил в игру, из-под него уже забили. Дальше пошло.

«Уфа» очень хорошо реализовала свое преимущество в скорости впереди. В отсутствие Семёнова, Швеца и Гудиева ребята прикладывали все усилия, но, к сожалению, так получилось, что фактически первые четыре момента у наших ворот закончились двумя голами. После 0:2 очень сложно входить в игру с такой мотивированной командой.

- Сыграла ли роль мотивации? Потому что у «Уфы» она была достаточно высокой в отличие от «Ахмата», который в чемпионате решил свои вопросы?

- Вопрос не в том. Когда ты даешь шанс футболисту, у которого меньше игровой практики, он должен быть мотивирован на 120%. И когда он этим шансом не пользуется, нужно закрыть рот и работать. Я больше не хочу слышать о том, что кто-то хочет больше игрового времени. Мне просто стыдно перед болельщиками за ту игру, которую мы показали, особенно в начале, в первые там 25 минут. Потом что-то начало вырисовываться, какие-то полумоменты, где-то мы могли забить, были удары, не хватило точности. Но это не тот футбол, в который мы хотим играть.

- Оцените действия Вилькера Анхеля в моментах с первыми двумя пропущенными мячами.

- Над этим мы много работаем, я стараюсь ни на кого персонально не вешать. Там не только Анхель виноват. Мы очень часто переходим с действий в четыре защитника на действия в пять защитников. Там очень есть серьезные различия по доигровке игроков соперника, когда ты выбрасываешься из зоны. Не только у него, у многих защитников разных команд, когда переходят на эту схему, есть проблемы. Там взаимодействие опорного и зоны, насколько выходит защитник, эти действия влияют очень сильно. У нас пока четкого понимания в головах у некоторых футболистов нет.