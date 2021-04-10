Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Талалаев: «Мне просто стыдно перед болельщиками за ту игру, которую мы показали»

10 Апреля 2021, 19:33,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уфой» (0:3).

- Результат удручающий, будем разбираться. Что бы не происходило, нельзя получать такое количество голов при таком количестве моментов. Мы провалили начало тайма, мы полностью проиграли борьбу, после этого еще получили травму, было жесткое столкновение. Судья дал высокий допуск борьбы на искусственном поле, что для меня было странно, хотя мы и говорили об этом, что нельзя уступить. Мы понимали, что это всё для «Уфы», они прижаты к стенке, но в первые 20 минут наша команда так никому и никогда не проигрывала в борьбе. Потом психологически сыграло то, что травму получили в единоборстве, когда тебе втыкают в бедро. В следующем моменте уже меняется. Пока наш молодой игрок входил в игру, из-под него уже забили. Дальше пошло.

«Уфа» очень  хорошо реализовала свое преимущество в скорости впереди. В отсутствие Семёнова, Швеца и Гудиева ребята прикладывали все усилия, но, к сожалению, так получилось, что фактически первые четыре момента у наших ворот закончились двумя голами. После 0:2 очень сложно входить в игру с такой мотивированной командой.

- Сыграла ли роль мотивации? Потому что у «Уфы» она была достаточно высокой в отличие от «Ахмата», который в чемпионате решил свои вопросы?

- Вопрос не в том. Когда ты даешь шанс футболисту, у которого меньше игровой практики, он должен быть мотивирован на 120%. И когда он этим шансом не пользуется, нужно закрыть рот и работать. Я больше не хочу слышать о том, что кто-то хочет больше игрового времени. Мне просто стыдно перед болельщиками за ту игру, которую мы показали, особенно в начале, в первые там 25 минут. Потом что-то начало вырисовываться, какие-то полумоменты, где-то мы могли забить, были удары, не хватило точности. Но это не тот футбол, в который мы хотим играть.

- Оцените действия Вилькера Анхеля в моментах с первыми двумя пропущенными мячами.

- Над этим мы много работаем, я стараюсь ни на кого персонально не вешать. Там не только Анхель виноват. Мы очень часто переходим с действий в четыре защитника на действия в пять защитников. Там очень есть серьезные различия по доигровке игроков соперника, когда ты выбрасываешься из зоны. Не только у него, у многих защитников разных команд, когда переходят на эту схему, есть проблемы. Там взаимодействие опорного и зоны, насколько выходит защитник, эти действия влияют очень сильно. У нас пока четкого понимания в головах у некоторых футболистов нет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
​«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
​«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола