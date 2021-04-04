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Александр Мостовой - об отставке Рахимова: «В «Тамбов» кого не назначь, разницы не будет, и в «Уфе» такая же ситуация»

04 Апреля 2021, 20:40,

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал решение Рашида Рахимова уйти в отставку с поста главного тренера «Уфы» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Эта отставка логична. Здесь было нелогично, когда он пошел в «Уфу». Я и общался с ним, много раз пересекались. Ясно, что он пошел в «Уфу», чтобы иметь работу и какой-то заработок. Там ничего в лучшую сторону бы не изменилось. Многие бы туда не пошли, так как понимают, что команда по-любому на 2-3 строчки выше не поднимется. За время его пребывания клуб одержал всего 2 победы в чемпионате. Изначально было заведомо, что там ничего спасти не получится, потому что нет тех, кем можно спасать.

Он пошел туда, чтобы работать и зарабатывать. Сейчас говорят то же о «Тамбове», хотя его с «Уфой» сравнивать нельзя. Просто в «Тамбов» кого не назначь, разницы не будет. И здесь такая же ситуация. Может быть, как-то выкарабкаться можно было, туров было немало, но получилось вот так», - сказал Мостовой

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов, Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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wertygaz
04 Апреля 2021, 21:21

Семак или Ганчаренко вернуться и будет норм в Уфе... Один уже свободен, другой скоро освободится...

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