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Кротов: «Как только Стукалов пришёл, сразу внёс коррективы в игру. Сами видите, они дали плоды»

10 Апреля 2021, 18:37,

Лучший футболист матча «Уфа» - «Ахмат» (3:0) Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Давно не получали такую награду. Какие эмоции?

- В первую очередь положительные эмоции от того, что мы выиграли сегодня. Хочу поздравить команду, болельщиков. Это очень важная победа была сегодня, и очень счастлив, что получил эту награду.

- Приход в команду Алексея Борисовича Стукалова - какие первые подвижки в вашей голове он произвел? Что поменялось в отношении к игре и команде?

- Все секреты не буду раскрывать, но как только он пришел, сразу внес коррективы в игру. Сами видите, они дали плоды. 

- В случае если команды в зоне стыковых матчей потеряют очки, «Уфа» будет лишь в одном набранном бале от этой зоны. Что вы сделаете со своей стороны, чтобы «Уфа» в этом сезоне не вылетела в ФНЛ?

- Наверное, банально, надо выигрывать каждый матч, выходить играть как финал, будем стараться это делать.

- Несмотря на то, что вы выбраны лучшим игроком матча, вы немного уставший хмурый. Почему?

- Да, подустал просто эмоционально и физически.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Вячеслав Кротов
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